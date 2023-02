Jules (29) daagt Westlanders uit: wie weet het meeste van de tuinbouw?

Fonds 1818 geeft half miljoen euro weg in Westland

Er was altijd de vrees dat Westland er bekaaid af zou komen, maar het Haagse Fonds 1818 heeft vorig voor bijna een half miljoen euro aan donaties weggegeven in de glazen stad. In totaal is er een bedrag van 309.350 euro toegekend op aanvragen vanuit de gemeente Westland, maar daarbij is nog geen rekening gehouden met regionale projecten die ook op Westland zijn gericht. Als die er bij opgeteld worden, loopt de teller richting de vijf ton.

30 januari