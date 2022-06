Julia’s Eiland wint architectuurprijs, publiek kiest voor nieuwe pand VB Group

Den Haag heeft voor het eerst in twintig jaar weer zes hockey­teams in de hoofdklas­se: ‘Dat is ‘mega’’

Dankzij de promotie van de hockeyers van HDM is Den Haag volgend seizoen voor het eerst in twintig jaar weer met drie teams in zowel de hoofdklasse mannen als de hoofdklasse vrouwen vertegenwoordigd. Waar komt het succes vandaan en zitten de clubs elkaar volgend seizoen niet in de weg? ,,Elke club heeft zijn eigen karakter en identiteit.”

12 juni