Jumbo eist ruim 100.000 euro van klant Sharol die ‘vergat’ sushi af te rekenen

Eieren tegen muur en steen door ruit bij huis met regenboog­vlag: ‘Ronduit schande­lijk’

Bij een huis in het Rembrandtkwartier in Rijswijk, waar een regenboogvlag aan het balkon hangt, is afgelopen weekend een steen door de ruit gegooid. Ook is de woning bekogeld met eieren. De bewoner heeft aangifte gedaan bij de politie.