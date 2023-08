Roep om meer maatrege­len tegen scheurende automobi­lis­ten: ‘Ze denderen soms met 80 de Maasdijk af’

Bestelbusjes, personenauto's en zelfs vrachtwagens die met flinke snelheid, soms wel met 80 kilometer per uur vanaf de Maasdijk via de afrit het onderpad op ‘vliegen’. Het levert soms levensgevaarlijke situaties op en het is een wonder dat er nog geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Bewoner Richard Hoogeveen strijdt al jaren voor verbetering van de situatie. Hij heeft nu een Twitteraccount gelanceerd met hachelijke video's van het scheurende verkeer.