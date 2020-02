Jurgen (47) sluit bakkerij vanwege bedreigingen om moorkop: ‘Ik wil geen negerkop verkopen’

Veelbespro­ken bouw woningen Schiplui­den stap dichterbij

De veelbesproken bouw van woningen rond Hoeve Johanna in Schipluiden is een stap dichterbij gekomen. De Raad van State veegde gisteren de bezwaren van tafel tegen het woningbouwplan. Onderdeel van het plan is de onteigening van de historische hoeve aan de rand van het dorp in Midden-Delfland.