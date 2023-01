Jutta Leerdam genomineerd voor titel Westlands Sportvrouw van het jaar

Overname De Jong Verpakkin­gen door Stora Enso voor meer dan miljard euro is rond

De Jong Verpakkingen in De Lier is definitief in Finse handen gekomen. De overname door Stora Enso, waar een bedrag van meer dan een miljard euro mee gemoeid is, is afgerond na het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ook zijn de werknemers geraadpleegd.

10 januari