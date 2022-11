Kaarten voor feesten in De Lier gaan hard

Ook Naaldwijk krijgt twee grote feesten tussen kerst en oud en nieuw: ‘Tijdens corona was er helemaal niks’

Naast twee grote feesten in De Lier komen er rond kerst en oud en nieuw ook twee spetterende party’s in de Balleringhal in Naaldwijk. Op kerstavond wordt een groot kerstgala gehouden, het zogenoemde Balleringbal, en tijdens de jaarwisseling is de hal bij voetbalvereniging Westlandia het decor voor een heus oud en nieuwfeest: Goud & Nieuw. ,,We zijn blij dat het gelukt is.”

7:02