Kaartenregen voor Bram (4) die na aanrijding verjaardag in ziekenhuis moet vieren

Ton beschik­baar voor metamorfo­se Kerkplein Ter Heijde

7:07 De vlag kan uit in Ter Heijde. Voor de vurig gewenste herinrichting van het Kerkplein in het kustdorp heeft de gemeente Westland een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. De verwachting is dat het gepimpte plein voor komende zomer klaar is.