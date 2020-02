Kaj (28) wil geen 'opgepompte barbie', maar voor een paar tattoos schrikt hij niet terug

Westlandse vrijgezel­len komen samen tijdens eigen versie van First Dates: Heb jij de ware al ontmoet?

12:32 Het was drukker dan verwacht bij de Westlandse First Dates. Gisteravond genoten zo'n zestig mensen van de vlees- en visgerechten bij Eetcafé De Witte in 's-Gravenzande, terwijl ze kennismaakten met de dames en heren aan tafel. ,,We hebben het plan omgegooid'', vertelt eigenaar Bart van der Helm. ,,Mensen komen bij meerdere mensen aan tafel te zitten in plaats van dat ze gekoppeld worden aan één persoon.'' De date-avond, gebaseerd op het tv-programma First Dates, viel in de smaak. ,,Ach, ik vind het wel fijn zo, niet ongemakkelijk'', aldus een van de vrijgezellen.