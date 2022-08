Kamers gezocht voor Westlandse jongeren met ‘aandacht’

Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben. De voorwaarde is dat de kamer minimaal één jaar wordt verhuurd en dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat de landelijke huurcommissie adviseert. Het doel is om de jongeren te begeleiden naar volledig zelfstandig wonen, door ze tijdelijk een kamer met aandacht te bieden in combinatie met professionele hulp van de zorgaanbieder.

Zolderkamer

,,Ik ben blij dat dit initiatief nu ook van start gaat in Westland”, zegt wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig). ,,De eerste kamer is zelfs al verhuurd. Mijn oproep aan de inwoners is dan ook: helpt u graag mensen en heeft u een kamer over? Misschien is Kamers met Aandacht dan iets voor u. Iedereen kan een Kamer met Aandacht aanbieden en bijna iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden. Zoals een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar.”

Begeleiding

De jongeren krijgen begeleiding van hun eigen hulpverlener. En met een beetje persoonlijke aandacht bouwen ze een eigen netwerk op om op terug te vallen. Totdat ze uiteindelijk helemaal zelfstandig kunnen wonen. Deze persoonlijke aandacht kunnen verhuurders geven, maar ook huisgenoten. De jongeren betalen de maandelijkse huur en hebben al een invulling voor hun dagen.

Kamers met Aandacht is al eerder in andere steden gestart en heeft inmiddels zeventig jongeren gekoppeld aan verhuurders. Het gaat in Westland om een pilot van twee jaar. Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op kamersmetaandacht.nl, contact opnemen via info@kamersmetaandacht.nl of via 06-11134685.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.