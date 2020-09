Kan Max Verstappen de volgende race niet beter met dit ‘lelijke eendje’ over het asfalt scheuren?

VIDEO Haagse regio toneel van promotievi­deo: Formule 1-wagens racen met piepende banden langs paleis en door kas

28 januari Voor een promotiefilmpje voor de Grand Prix van Zandvoort racete Red Bull Racing afgelopen week langs Nederlandse highlights. Daaronder een gerberakas in Naaldwijk, een Hollands landschap in Maasland en Paleis Noordeinde en het Scheveningse strand in Den Haag.