Kandidatenlijsten nog niet echt vrouwelijk

UPDATE Vrouw gewond na duw van balkon in Poeldijk: ‘Conflict in relatione­le sfeer’

Een 24-jarige vrouw is zaterdagavond gewond geraakt nadat zij in Poeldijk vermoedelijk van het balkon van een woning op de eerste verdieping werd geduwd. Dat meldt de politie. Enige tijd later kon een verdachte worden aangehouden voor dit incident: een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

7 maart