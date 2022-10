Kankerzorg-afdeling zoekt échte luisteraars: ‘Zo makkelijk is dat niet’

Handjes gezocht Je hoeft geen Rembrandt te zijn om Delfts blauw te schilderen

Wat is Delftser dan Delfts blauw? Bij Heinen Delfts Blauw zijn ze nog op zoek naar fijne handen voor in de verkoop én voor het geven van workshops. De conceptstore is op zoek naar een creatieveling die niet vies is van wat blauwe vingers, vertelt retailmanager Ronald de Niet.

6 oktober