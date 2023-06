Kans op helder weer in Westland vanochtend

Made in Westland Veel meubels, maar beperkte ruimte? Jasper helpt: ‘Maken van woonkamer de eyecatcher’

De gemiddelde woonkamer heeft vaak plek voor één zithoek met meestal of een televisie of een open haard. Maar wat nu als je in die beperkte ruimte voor zowel scherm als haard wil gaan? Dan heeft Badoux Ontwerp & Realisatie uit Wateringen, het bedrijf van Jasper Badoux, de oplossing.