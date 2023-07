Kantoorpanden snel ombouwen tot woningen voor Westlandse starters, Duijsens geeft goede voorbeeld

Alpaca’s keren na negen jaar weer terug in Poeldijk: ‘Eindelijk’

24 juni 2014. Dat is de datum dat Theo Enthoven (75, bijna 76) zijn geliefde alpaca’s van zijn eigen perceel aan de Wateringseweg in Poeldijk moest halen. Via een tussenstap van 3,5 jaar aan de Madeweg in Monster vertrok de Westlander in hart en nieren naar het Brabantse Oudenbosch. Binnenkort keert de oud-tuinder weer terug van zijn ‘ballingschap’. ,,Eindelijk.”