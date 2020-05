Kappersschort, glazen tent en digitaal telraam: Innovatieve Westlanders klaar voor het nieuwe normaal

Nog steeds te veel bestrij­dings­mid­de­len in sloot, maar kwaliteit van oppervlak­te­wa­ter in Westland verbeterd

7:02 De kwaliteit van het Westlandse oppervlaktewater is vorig jaar weliswaar beter geworden, maar er zitten nog steeds veel te hoge concentraties van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sloot. Dat staat op veel plaatsen de ontwikkeling van een gezond ecosysteem in de weg. ,,Het gaat minder slecht, maar het is nog steeds belabberd.”