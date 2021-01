Kapster Linda nam groot risico en opende salon in coronatijd, maar zit nu thuis

Is het niet een enorm risico, een onderneming starten in coronatijd?

,,Ja, het grootste risico dat ik dit jaar heb genomen. Maar het kwam op mijn pad. Het ondernemingsplan ging bij mij kriebelen. Maar er is veel vraag naar het concept van Beauty Instore: zes vrouwelijke ondernemers onder één dak. Dat is de reden dat ik het heb aangedurfd. Het allermooiste aan mijn vak? Een klant stralend de deur te zien uitgaan, met zijn of haar nieuwe kapsel. Dat mis ik nu.”