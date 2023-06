Karakteristieke Aloysiusschool gedeeltelijk gesloopt en verbouwd tot woningen

De Kwestie (GESLOTEN) Moeten we het oude vissers­dorp Schevenin­gen beschermen tegen massaver­maak?

De visserij in Scheveningen is zieltogend. De haven en de boulevard veranderen steeds meer in een soort festivalterrein. Wat vindt u: moet de overheid meer haar best doen om de visserscultuur op Scheveningen in ere te houden? Of is het prima dat Scheveningen nu vooral staat voor strandtent, casino en megabios?