Kassen in Westland moeten mooier, want omwonenden hebben geen begrip meer voor lelijkheid

Nergens op de wereld wordt zo weinig water gebruikt voor telen van kilo tomaten als hier: ‘We krijgen te weinig waardering’

De wereldberoemde bioloog sir David Attenborough zei het al: De Nederlandse glastuinbouw is een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld. Nergens wordt efficiënter voedsel verbouwd dan in het Westland. Maar kijk niet vreemd op als Chinese glastuinbouwers straks meer tomaten produceren dan de Nederlanders. Met dank aan datzelfde Westland, want de export van kennis wordt de komende twintig jaar steeds belangrijker.

11 december