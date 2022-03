Kassenbouw dreigt volledig tot stilstand te komen: telers zitten door hoge gasprijzen op zwart zaad

Zelfs Piet Vroeg (D66) stemde niet op Piet Vroeg

De uitslag van de Westlandse gemeenteraadsverkiezingen is officieel vastgesteld. Er zijn 49.052 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 5613 bij volmacht. Er waren 211 ongeldige en blanco stemmen. Pikant is dat er een verschil van twee is vastgesteld tussen het aantal stembiljetten en stempassen. In sommige stembureaus zijn er een paar stemmen meer geteld, in andere meer passen. Mogelijk hebben enkele kiezers hun stembiljet niet ingeleverd.

21 maart