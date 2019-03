Kasteel, klooster, boerderij: het Hofpark als groene oase

Waarom het Hofpark vanuit de lucht?

,,Het groene gebied ligt middenin het dorp. Hier worden evenementen gehouden, maar laten mensen ook hun hond uit. In de Hofboerderij zitten allerlei verenigingen, waaronder de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul, waarvan ik bestuurslid ben.‘’



Vertel, wat is de historie van het park?

,,Het Hofpark was onderdeel van het Hof van Wateringen, een kasteel dat in de dertiende eeuw door de Heren van Wateringen werd gebouwd. Via overerving kwam het land in handen van de Heren van Naaldwijk, die het op hun beurt in 1485 schonken aan de Cisterciënzers kloosterorde.‘’



De Heren van Naaldwijk wilden geen kasteel?

,,Ze hadden al het Hof van Honselersdijk. Het klooster brandde in 1573 af, tijdens de tachtigjarige oorlog, vermoedelijk om te voorkomen dat de Spanjaarden het als nederzetting zouden gebruiken. Later is de buitenplaats Hof van Wateringen hier verrezen. De Hofboerderij is onderdeel van het oude buiten.‘’



Een boerderij die knap stand houdt bovendien.

,,Het is goed dat de toenmalige gemeente Wateringen de boerderij in 1951 heeft gekocht en het omliggende park heeft behouden. Zowel het groen als de boerderij zijn rijksmonumenten. De Historische Vereniging is gevestigd in de hoeve, in de oude kaaskelder.‘’



Is de kaaskelder bijzonder?

,,Het is een leuke plek, ook om mensen te ontvangen. Het enige minpuntje is het gebrek aan licht. Om die reden wil je er niet de hele dag blijven zitten, maar als je aan het werk bent dan is het geen probleem. Ik draag de monumenten een warm hart toe en duik graag in de historie.‘’



Wat heeft u zoal opgedoken?

,,Ik heb in het boek Buitenplaatsen in het Westland het Hof van Wateringen en het Hof van Suydervelt beschreven. Van de singels in het Hofpark weten we dat ze er in de vijftiende eeuw al lagen. Ook onderzoek ik de geschiedenis van mijn schoonfamilie. Die woonde in 1600 al in Wateringen.''