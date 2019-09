Kees is vijftien jaar met pensioen: Of ik me verveel? Nee joh!

Van de straatFotograaf Daniella van Bergen en verslaggever Anouk Mentink lopen wekelijks iemand tegen het lijf. Deze week spraken zij met Kees Steenks (72) in de Molenstraat in Monster.

‘Ik ben vijftien jaar met pensioen. Of ik me verveel? Nee joh! Mijn vrouw en ik passen veel op de kleinkinderen, drie jongens en twee meisjes. Nu zitten ze op Ibiza en aan het Gardameer. Ook haal ik boodschappen voor de mensen op het kantoor van mijn zoons. Dan bellen de secretaresses me op en ga ik wat halen.

,,We kunnen wel even praten in het kantoor, want ik heb natuurlijk de sleutel. Hallo, deze dames zijn van AD Haagsche Courant. Die willen een interviewtje met mij. Omdat ik zo spontaan overkom. Dit is het kantoortje van mijn ene zoon. Op zijn bureau zie je een foto van een van mijn kleinkinderen.

,,Nou hebben ze er nog één bij, een half jaar oud. Hij zit al op Ibiza, voor de tweede keer! Wij gingen vroeger met de kinderen naar Limburg. Zijn we klaar? Ik heb al veel verteld. Nee? Toch niet? Wat voetbal voor mij betekent? Alles. Ik loop al mijn hele leven bij Sportclub Monster. Daar was ik 32 jaar penningmeester.

,,Toen ik daarmee begon, speelde ik nog in het eerste. Ik was 22 jaar. Omdat ik penningmeester was, kreeg ik veel contacten en die heb ik nu nog steeds. Voor mijn vrijwilligerswerk daar kreeg ik de Gouden Speld. Het leukste is dat ik daardoor andere Gouden Speld-dragers leerde kennen.

,,Eén keer per jaar gaan we uit. Op 27 september naar Noordwijk. Daar heb je iets met ruimtevaart. Daarna gaan we borrelen. Juist, daar kom ik voor! Ook ga ik met drie ereleden elke week naar Monster 1 thuis of uit. Daarna is de derde helft en wordt de hele wereldpolitiek besproken.

,,In 2004 stopte ik met werken bij de Belastingdienst. Op de dag dat ik wegging, hing een briefje op mijn deur: met ingang van 1 juni is het inloopspreekuur afgelopen. Mijn kamer zat namelijk om de hoek van het koffiezetapparaat. Ik had altijd mensen aan mijn bureau.

,,Mijn collega, die in dezelfde ruimte zat, vroeg dan na anderhalf uur: kunnen jullie niet stoppen? Ik wil aan het werk. Of ík mijn werk af kreeg? Alles ging geautomatiseerd, toch? Eigenlijk deed die andere collega alles: echt een goeie jongen.’’