'Kerstdorpenkoorts' steekt nu al de kop op

VideoHet duurt nog een kleine twee maanden voordat het NK kerstdorpen bouwen er losbarst, maar tuincentrum De Carlton in 's-Gravenzande is er al helemaal van in de ban. Organisator én oud-Nederlands kampioen Rob Wissink heeft er gisteren de hele dag aan gewerkt.

Eigenlijk had Marcel Koene het wel een beetje gehad met die huisjes, draaimolens, skiliftjes, treintjes en boompjes die in combinatie met wat nepsneeuw tot een heus kerstdorp moeten leiden. Totdat de eigenaar van tuincentrum De Carlton onlangs Rob Wissink tegen het lijf liep.



De Naaldwijker, voormalig Nederlands kampioen kerstdorpen bouwen, was zó enthousiast over zijn passie dat Koene besloot dat het onvervalste NK dit jaar in zíjn zaak moest worden gehouden.



En daar hoort natuurlijk ook een eigen kerstdorp bij. Hoewel het NK pas over een kleine twee maanden wordt gehouden, is het tuincentrum al helemaal in de kerststemming. ,,Marcel heeft er zelfs nog spullen bijgekocht'', zegt Wissink, die gisteren van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de weer was om het kerstdorp van de Carlton te creëren. ,,Ernaast komt dan ruimte voor de deelnemers om hun eigen dorp op te bouwen.''

Volledig scherm Carlton-eigenaar Marcel Koene (l.) kijkt geïnteresseerd toe hoe Rob Wissink het kerstdorp opbouwt. © Foto: Thierry Schut

Animo

Wissink organiseert het evenement samen met kompaan Roy Udink. ,,In de halve finale hebben we zes deelnemers, van wie er drie een week later in de finale staan.'' Er is veel animo voor heeft Wissink gemerkt. ,,Ik weet niet wat ik meemaak, joh'', zegt hij verrast. ,,Vorig jaar in Nootdorp moesten we er flink aan trekken, maar nu is er al zó veel enthousiasme, echt geweldig.''