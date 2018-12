Keuze valt op Wippoldervariant, BP en McDonald's moeten weg

Dat het tankstation en het fastfoodrestaurant moeten verdwijnen is tegen het zere been van André van der Goes, directeur van Zwethland BV. Hij is concessiehouder van de verzorgingsplaats aan de razenddrukke weg. Volgens Van der Goes is het helemaal niet nodig dat de verzorgingsplaats verdwijnt en is het besluit daarvoor niet goed onderbouwd.



Het gaat volgens hem bovendien handenvol geld kosten als de BP en McDonald’s helemáál verdwijnen en ook niet ergens anders in de buurt terugkomen. ,,Als de verzorgingsplaats ergens anders wordt ingepast, kost dat enkele miljoenen’’, gaf hij tijdens de vergadering van Provinciale Staten aan. ,,Maar komt die niet terug, dan kost dat tientallen miljoenen euro’s aan schadeloosstelling.’’



Het geld dat wordt bespaard met inpassing op een andere plek zou goed gebruikt kunnen worden om bij de kruising van de Wippolderlaan met de Laan van Wateringseveld een ondertunneling te maken in plaats van een fly-over, aldus Van der Goes. Want dat is wat de bewoners van de Zwethzone graag willen, maar dat is volgens de provincie geen optie omdat er dan weer een flinke smak geld bij moet.



De keuze voor de Wippoldervariant betekent ook dat de Westlandvariant, waar de bewoners van de omliggende Zwethzone al tijden vurig voor pleiten, van de baan is. De Wippoldervariant is een tussenoplossing tussen deze variant en de bestemmingsplanvariant die de provincie aanvankelijk zelf op tafel had gelegd.