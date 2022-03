Keuzestress? Stem desnoods een lijstduwer, er is keuze genoeg

De stembussen zijn open!

In Westland is veel veranderd, maar één ding is gebleven. In het jaar dat de Olympische Winterspelen worden gehouden, kunnen kiezers stemmen voor de gemeenteraad. Dat was bij voorbeeld reeds het geval in 1952, toen de Westlandse schaatser Kees Broekhuis het eerste Nederlandse olympisch eremetaal ooit behaalde.

14 maart