Kevin Klinkspoor (22) voorzitter van jongerentak CDA

Westlan­ders willen massaal subsidie voor isolatie en energiebe­spa­ring: ‘Goed om kosten terug te dringen’

Westlanders zijn massaal van plan om subsidie aan te vragen voor de isolatie van hun huizen of energiebesparende maatregelen. In de eerste paar dagen nadat de gemeenteraad de subsidieverordeningen had vastgesteld, kwamen er al zo’n honderd meldingen binnen bij de gemeente. De aanvragers moeten nog wel even geduld hebben, want de subsidie kan pas per 1 februari worden geregeld via de website van de gemeente.

7:01