Kijker bepaalt zelf welke Westlandse ‘Rolling Stone’ in beeld komt

EVEN VRAGEN AANStilzitten is niks voor een Westlander, dus als een Westlandse band al maanden niet op kan treden vanwege corona is de vraag niet of, maar wanneer daar iets op gevonden is.

Rolling Stones coverband Crossfire Hurricane geeft zaterdag een concert via Youtube, waarbij de kijker vanuit zijn luie stoel bijna tussen de bandleden staat. Zanger Robbert van Oeffelt legt uit hoe.

Werden jullie er gek van dat jullie niet op konden treden?

,,Het is voor ons hobby, maar het liefst treden we op voor publiek. Vanwege corona konden we eerst helemaal niet oefenen. Toen dat wel weer kon, vroegen we ons af waar we dan precies voor oefenden. Dus wilden we daar iets voor verzinnen. Dat werd een livestream via Youtube met 360-gradencamera.”

Wat voor camera?

,,We huren een speciale camera die 360 graden rondom filmt. Daar gaan wij allemaal omheen staan. Kijkers kunnen zelf bepalen uit welke hoek ze het concert willen zien. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de familie van de bassist extra op hem let.”

Wat spelen jullie normaal van de Rolling Stones?

,,De bekende hits, zoals Satisfaction en Paint it Black spelen we altijd wel. Daarnaast houden we erg van minder bekende nummers zoals Midnight Rambler en Miss You. Daardoor speel je als band verschillende stijlen.”

Hoe probeer je de sfeer van het concert over te brengen in de huiskamer?

,,Met het licht en geluid willen we het gevoel van een echte show neerzetten. En we gaan een paar leuke fratsen uithalen, waarvan het publiek denkt: ‘wat gebeurt daar nu?’”

Het publiek hoeft niet voor de deur van de concertzaal te liggen, maar waar kunnen ze de show zien?

,,We streamen zaterdag vanaf 20.00 uur op Youtube. De link zetten we op onze Facebookpagina @Crossfirehurricaneofficial. En dan gaan we een uur knallen. De mensen thuis kunnen een biertje pakken uit de koelkast wanneer ze willen, of als ze fanatiek zijn vullen ze van tevoren een koelbox. Als ze voor het beeldscherm gaan springen, zou het helemaal mooi zijn. Misschien moeten ze daar een filmpje van maken en dat naar ons sturen.”