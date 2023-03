Kinderen gaan op bezoek bij tuinders: ‘We hopen hét zaadje te planten’

Hoe armband van plantagear­bei­der Sinah de wereld over reisde: ‘Een turbulente weg afgelegd’

Met niet meer dan een sarong aan, een plunjezak en een zilveren armband om haar pols stapt Sinah Kartowikromo op 31 juli 1913 op een stoomschip. Van Semarang in het toenmalige Nederlands-Indië wordt ze onder valse voorwendselen als contractarbeider naar Suriname verscheept. Een eeuw later ligt haar sieraad in een Haags Museum. Als onderdeel van een tentoonstelling over het koloniaal verleden.