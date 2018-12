Kinderen met verstandelijke beperking kunnen nu ‘bij Melanie spelen’

,,Ieder kind heeft hier zijn of haar eigen kamer. We hebben de blauwe, rode, groene en de gele kamer. Kijk maar naar de deuren’’, zegt Margret Olsthoorn. Vol trots laat ze het huis van haar dochter Melanie zien. Ze heeft het voor haar én een beetje voor haar zoon Matthew gekocht.



Melanie woont er namelijk met haar vriend, maar alleen de slaapkamer is écht van haar. De rest van de woning in Monster dient als logeer- en opvanghuis voor kinderen met een beperking.



Twee jaar geleden deelden Margret (53) en Melanie Olsthoorn (25), moeder en dochter, een droom. Een logeer- en opvanghuis om op kleinschalige manier te kunnen zorgen voor kinderen met een beperking én hun zoontje en broertje Matthew.



Inmiddels is Special Family Care al bijna twee jaar in bedrijf.



De gele kamer is van Matthew, het broertje van Melanie. Hij heeft het Prader-Willi Syndroom, dat zich kenmerkt door vraatzucht. Altijd honger hebben, denken aan eten, bezig zijn met eten. Iets wat veel discipline en aandacht van de omgeving vraagt. Daarnaast laten kinderen met het syndroom vaak autistisch en dwangmatig gedrag zien. Matthew zit in een speciale ‘zorgklas’ van de Herman Broerenschool, voor kinderen met een beperking.