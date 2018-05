Kinderen trotseren de golven en tonen surfkunsten

VideoSamenwerking, kracht, uithoudingsvermogen en vooral plezier maken. Daar draaide het gisteren allemaal om, op het strand van 's-Gravenzande. Kinderen van de Haagse buitenschoolse opvang Triodus maakten er kennis met de surfsport. Ze kregen eerst een theorieles van 45 minuten. Daarna mochten ze de golven trotseren en hun surfkunsten vertonen op het water. Geen straf op zo'n zonnige dag in de meivakantie. Jacky had het snel door. Na een paar keer een nat pak te hebben gehaald, balanceerde ze op haar plank alsof ze nooit anders heeft gedaan. De surflessen aan 8-plussers passen bij de visie van Triodus Kinderopvang. Die luidt dat ieder kind zich op zijn of haar eigen manier en tempo moet kunnen ontplooien.