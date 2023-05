Kinderen van BSO Okidoki maken de lekkerste gezonde snack en zijn nu Meesterkoks

Niet juist nu! Brand bij Charlottes strandtent die toch al door tegenslag werd geplaagd

Ze was er wel even ondersteboven van. Weer een tegenslag, ditmaal een brand, en net nu het lenteweer aan de beterende hand leek. Maar Charlotte Damen van strandtent Pele Surf Shack in Hoek van Holland wil niet bij de pakken neer zitten. Met grote dank aan de buren die vrijdagavond te hulp schoten, toen de ‘Pel’ in brand vloog en ze er zelf niet was.