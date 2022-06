Kinderopvang neemt maatregelen in zomervakantie: groepen samengevoegd en ruildagen afgeschaft

Dat blijkt uit een rondgang langs Westlandse kinderopvangorganisaties. Door het hele land kampt de branche met grote personeelstekorten. Ook in onze regio moeten er maatregelen genomen worden. ,,Wij kampen met dezelfde problemen als elders in het land’’, zegt Danielle Vooijs, regiomanager bij 2Samen. ,,Onlangs hebben we naar de ouders een brief gestuurd waarin we ze ook meenemen in deze problematiek. Zo kunnen we voor de komende maanden geen ruilverzoeken accorderen.”