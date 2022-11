Kitesurfmarathon Hoek tot Helder voor de vijfde keer: ‘We staan klaar om te knallen voor het goede doel’

Groos Telg uit schippers­fa­mi­lie Jan van Geest (69): ‘Een Westlander moet er tiptop uitzien’

Jan van Geest (69) is een telg uit een Westlandse schippersfamilie. hoewel hij zelf altijd in de financiële wereld werkzaam is geweest draagt hij zijn geschiedenis een warm hart toe. Zijn collectie memorabilia, waaronder zo’n 25 schilderijen met zeilende- en motorwestlanders, zijn onderdeel van een expositie die tot juni volgend jaar te zien is in de Timmerwerf in De Lier.

30 oktober