Klavertjevier, move over! Dit is het nieuwe gelukssymbool

Hoe gaaf is dat: Neeltje Aafke is pas vier maanden oud, maar heeft nu al haar eigen berk

Of baby Neeltje Aafke van Doorenmalen (4 maanden) zich ervan bewust is, valt nog maar te bezien. Maar ze heeft sinds donderdag een geboorteboom met naambordje in het weiland achter voetbalclub SV Donk. Haar ouders hebben eigenhandig één van de negen nieuwe berken in het ‘geboortebos’ afgeplant, zoals dat heet.

5 november