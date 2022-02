Kleine dorpen met enorme verkiezingsborden: er worden tonnen uitgegeven om stemmen te winnen

Column Lijstdu­wers als Raymond van Barneveld en Edwin Rutten plegen feitelijk kiezersbe­drog

U zal thuis de eettafel aan de kant moeten zetten en uw (klein)kinderen in de gang, maar daarna kunt u de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen uitvouwen. Hecht twee exemplaren met een nietmachine aan elkaar en u heeft een uniek tweepersoons laken van papier. Vervolgens ligt u, in Den Haag alleen al, met 450 kandidaten in bed. Honderden mensen die de politiek in willen. Democratie leeft. Of niet?

23 februari