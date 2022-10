Klok in Heenweg is weer terug: ‘Veel mensen hebben hier om gevraagd’

De oude klok was bij de uitvoering van werkzaamheden kapot gegaan. Daarom is die vorig jaar in opdracht van de gemeente van de stroomvoorziening afgekoppeld, verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf in Naaldwijk. ,,De veroorzaker van de schade is ons niet bekend en daarom kunnen we de schade dan ook niet verhalen”, meldde wethouder Leen Snijders destijds.