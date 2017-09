Knuffel moet gevaarlijk gedrag in verkeer aanpakken

VideoEdward is het nieuwste wapen van de politie in de strijd tegen de vele slachtoffers in het verkeer. De knuffel zal geregeld op sociale media opduiken om automobilisten en fietsers te wijzen op gevaarlijk gedrag.

Bellen in de auto, met oordopjes in op de fiets... De kinderen van groep 8 van basisschool De Kyckert in Wateringen weten maar al te goed hoe het komt dat automobilisten en fietsers worden afgeleid en zo slachtoffers maken, of worden, in het verkeer.

Knuffel Edward, een gehaakte schildpad, moet daar verandering in brengen. De pop, die gisteren op de school in Wateringen werd geïntroduceerd, zal regelmatig via de sociale media van de politie opduiken om ervoor te zorgen dat meer over verkeersveiligheid wordt gesproken. Edward staat voor European day without a road death, ofwel ‘Europese dag zonder verkeersdode’. De Haagse eenheid wil daar echter ‘Elke dag zonder verkeersslachtoffer’ van maken.

Edward rijdt ook mee met de politie. Een goed idee, vinden Youssra en Kay van De Kyckert. ,,Hier vooraan de straat is een kruispunt waar heel hard wordt gereden’’, zegt Kay (11), wijzend naar de kruising van de Dorpskade met de Windmolen. ,,En veel mensen kijken in de auto op hun telefoon”, vult Youssra (11) aan.

Afleiding

,,Afleiding is een belangrijke factor bij verkeersongevallen”, legt politiewoordvoerder Cor Spruijt uit. ,,Daar willen we op deze manier extra aandacht voor vragen. Niet alleen bij kinderen, ook bij volwassenen. We zien dat het steeds drukker wordt op de weg, maar bijvoorbeeld telefoons en navigatie-apparatuur zorgen voor steeds meer afleiding bij bestuurders.’’

,,Mensen denken ook vaak dat iemand anders de brokkenpiloot is. Ze beseffen niet dat het ze zelf ook kan overkomen”, vult zijn collega Liesbeth Voorthuijsen aan. ,,Een ongeluk kan niet alleen worden veroorzaakt door appen achter het stuur. Een ongeluk is ook zo gebeurd als je te laat vertrekt en te gehaast rijdt.’’