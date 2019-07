Koe doodziek door weggegooid blikje: ‘Ruim alsjeblieft je rommel op’

Intense pijn kreeg koe Anna van een leeg blikje dat in haar maag terecht was gekomen. Dat blikje was hoogstwaarschijnlijk door fietsers nietsvermoedend in de wei gegooid. Boerin Jacqueline van Staalduinen uit Maasland wil dat mensen er bewust van worden dat het weggooien van troep in de natuur trieste en zelfs fatale gevolgen kan hebben.

Dinsdagavond kwamen de eerste tekenen dat Anna zich niet lekker voelde. ,,Ze werd wat hangerig. We voelden dat er wat mis met haar was”, vertelt Jaqueline van Melkveehouderij HP van Staalduinen, die zich ook wel ‘Boerin in Midden-Delfland’ noemt. Gisteren was ze er nog steeds niet goed aan toe. De situatie werd kritiek: ,,Haar melkproductie was bijna volledig gestopt. Dat betekent dat er iets acuut mis is. Direct voerden we controles uit. Zo onderzochten we bijvoorbeeld haar uier, maar daar was helemaal niets mis mee”.

Een arts kwam naar de melkveehouderij en daar werd het vermoeden bevestigd: de pijn in haar maag werd veroorzaakt door iets scherps, vermoedelijk een blikje, dat bij haar in kleine stukjes in het voedsel was gekomen. ,,Een maag is een bewegend geheel. Je kan je voorstellen dat zoiets scherps heel erg veel pijn doet bij een koe”, schetst Van Staalduinen.

Daarna kreeg het dier pijnstillers, antibiotica en werd een magneet ingebracht. ,,Die magneet wordt naar binnen gebracht en komt in de eerste maag terecht. Die zorgt ervoor dat de stukjes blik uit de maagwand worden getrokken”, legt de boerin uit. Die magneet blijft overigens gewoon in de maag liggen en komt pas weer bij de slacht tevoorschijn. Daar heeft ze geen last van.

Quote Lieve mensen, ruim alsje­blieft je rommel op: het bespaart onze dieren veel pijn. Jaqueline van Staalduinen

Bewust worden

Uiteindelijk is de koe door het snelle handelen aan de betere hand en loopt ze zelfs weer in de wei. Maar dat had ook anders kunnen aflopen. De boerin wil daarom dan ook dat mensen zich gaan beseffen wat voor situatie zij creëren door hun troep bij de koeien in de wei te gooien. ,,Langs onze wei hebben we een veelgebruikt fietspad. We vinden van alles in de wei als we een rondje maken. We proberen zoveel mogelijk mee te nemen, maar dat lukt niet altijd”, stelt Van Staalduinen.

Ze vervolgt: ,,Mensen realiseren zich niet dat koeien ziek kunnen worden van hun rotzooi. Als ik met mijn verhaal een paar mensen bereik die nu wel drie keer nadenken voordat ze iets weggooien in de natuur, heb ik mijn doel al bereikt. Lieve mensen, ruim alsjeblieft je rommel op: het bespaart onze dieren veel pijn.”

Elke ochtend het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Delft of Westland!