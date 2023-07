Koe neemt brandweer in de maling

Corporatie trekt bouw sociale huur met creatieve oplossingen vlot in Westland en Mid­den-Delfland

De bouw van sociale woningen zat lang op slot in Westland en in Midden-Delfland. Dankzij creatieve oplossingen is er toch weer hoop voor starters en mensen met een laag inkomen. Corporatie Wonen Midden-Delfland trekt de woningbouw vlot met onder meer de bouw van verplaatsbare woningen. ,,Ze doen in comfort niet onder voor een reguliere woning,”