Koe neemt per ongeluk verfrissende duik in sloot bij Erasmusweg

Westlander Mark Visser zit in lockdown in Frankrijk: ‘Je houdt wel wat geld over’

12:02 Mark Visser (58) zit in lockdown in Frankrijk. Geen feest, toch ziet de voormalige Westlander lichtpuntjes: ,,Je houdt een beetje geld over en er is nog bier.” Wel loop je de kans in deze tijd te dik en alcoholist te worden, waarschuwt hij.