Koeien op de weg in Wateringen: ‘Een melding die de nacht net even wat anders maakt’

in beeld Vier bijzondere beelden keren terug in straat­beeld in Naaldwijk en ‘s-Gravenzan­de

17 september Liefhebbers van bijzondere Westlandse beelden kunnen opgelucht ademhalen. In Naaldwijk en ‘s-Gravenzande keren er met De Groendenker, De Druivenkrentster, Paard en Ruiter en Gravin Machteld vier terug in het straatbeeld. Het Anker in De Lier is vorige week al teruggeplaatst.