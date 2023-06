Kofferbakverkoop bij boerderij De Vlietwoning

Megapro­ject ‘gegijzeld’ door ontwikke­laar die meer geld wil: ‘In goede tijd maken ze gierende winsten’

Rijswijk staat voor een dilemma nu de ontwikkelaar van een enorm bouwproject in winkelcentrum De Bogaard het bijltje erbij neerlegt. Er is een kleine 2 miljoen euro nodig om de bouw toch te starten. Het alternatief is een bouwput midden in de stad waar jarenlang niets gebeurt. ‘We zijn heel lang gegijzeld door ontwikkelaars’.