Kom in de Kas ideaal uitje in dure tijd: ‘Je kan er heen zonder portemonnee en komt terug met een baan’

Ook Oktober­fest Westland naar evenemen­ten­ter­rein in de Wollebrand

Nu een feestje weer kan en mag, wordt het evenemententerrein in de Wollebrand in Honselersdijk dit jaar meteen goed gebruikt. In het weekend van 8, 9 en 10 september is het de beurt aan Savanna Festival en Wollefestival, waarna op 1 oktober Oktoberfest Westland het Marktplein in 's-Gravenzande verruilt voor de nieuwe Westlands festivallocatie.

29 mei