Koninklijke onderscheiding Arnoud Rodenburg: ‘Boven de partijen en tussen de mensen’

Weer een onvergete­lij­ke dag voor Team Westland op de Tourmalet: ‘Het heeft zo moeten zijn’

Het was een dag die begon met regen, maar bij de start ging woensdagmorgen in alle vroegte de hemel open voor Team Westland. ,,En toen mochten we met elkaar iets moois gaan doen”, blikt René Beukers van Team Westland terug. ,,Het heeft zo moeten zijn.” En hij bedankte iedereen voor een onvergetelijke dag.

22 juni