‘Koop fiets met zijtassen, dan heb je geen auto meer nodig voor de boodschappen’

In stalletjes koop je bloemen voor een prikkie en bij tuinders aan huis zijn de tomaten en aardbeien van oudsher ook gunstig geprijsd. Maar is dat nu eigenlijk nog steeds zo?

,,De prijzen stijgen over de hele linie. Ook tuinders kampen met hogere kosten, waardoor het eten duurder wordt. Wat je ook merkt, is dat tuinders langer wachten met oogsten. Ze gebruiken minder gas om geld te besparen, waardoor de tomaten en aardbeien minder snel rijp zijn. Ook zijn diverse tomatentelers overgestapt op komkommers. Het is moeilijk in te schatten welke besparing het kopen bij de stalletjes de komende maanden oplevert. Maar het blijft een goed idee. Je steunt tuinders die bij de supermarkt vaak heel weinig geld krijgen voor hun producten."