Koornneef breidt Jumbo-imperium uit en neemt supermarkten in Leidschendam en Scheveningen over

Het personeel dat werkzaam is in beide winkels, komt in dienst van Jumbo Koornneef. Edward Koornneef is blij met de uitbreiding naar de regio Haaglanden. ,,Deze zomer nemen we eerst de winkel aan de Van Bergenstraat in Scheveningen over, die later wordt verbouwd tot een foodmarkt. De winkel gaat dan verder onder de naam Jumbo Foodmarkt Koornneef Aan de Haven.” In het najaar volgt de overname van de winkel in Leidschendam.