Koppert Cress in het Guggenheim

De expositie gaat over veranderingen op het platteland en moet naar verwachting in het najaar van 2019 te zien zijn in het Amerikaanse topmuseum. Hoewel Rem Koolhaas vooral bekend is als ontwerper van stedelijke gebouwen als De Rotterdam, de Kunsthal, het Lucent Danstheater en de Haagse tramtunnel, heeft hij zich onlangs meer gericht op ontwikkelingen op het platte and. Want wat in de niet-stedelijke gebieden gebeurt verraste hem. En dat verhaal wil Koolhaas met de expositie vertellen.

Knallen

Pieternel van Velden zelf vindt het gaaf dat haar foto werd uitgekozen door Koolhaas en vervolgens onder meer in de New York Times verscheen. ,,Die roze foto’s knallen gewoon van het scherm af. Dat het in de New York Times kwam, daar stond ik wel van te kijken. Dat vind elke journalist leuk. Maar het is nog veel belangrijker dat dit soort verhalen, over wat er allemaal in de tuinbouw gebeurt, de wereld over gaan”.

Baan kwam Koolhaas vorige week tegen in het Stedelijk Museum in Amsterdam waar ze aan elkaar werden voorgesteld. Nadat Baan had uitgelegd dat hij geen designer of architect maar tuinder is en dat een foto van zijn bedrijf gebruikt wordt in de Guggenheim-expositie vroeg Koolhaas of hij Baan daardoor beroemd had gemaakt. ,,Waarop ik zei: ik heb nieuws voor je, de meeste mensen in mijn vak kennen jou niet dus misschien heb ik jou wel beroemd gemaakt.”



Komend jaar komt Koolhaas naar het Monsterse Koppert Cress om foto’s te maken voor de expositie. ,,We staan sowieso in the picture, want National Geographic komt ook binnenkort op bezoek om te filmen.”



Daarmee lijkt het ambassadeurswerk van Baan zijn vruchten af te werpen. ,,We hebben natuurlijk ook gewoon een fantastisch verhaal te vertellen in de tuinbouw. Het is baanbrekend wat hier gebeurt.”