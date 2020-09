Koren en muziekscholen eindelijk weer aan de gang: ‘Muziek maken in coronatijd niet per se minder leuk’

VIDEO ‘Als je het virus krijgt, dan is dat gewoon je lot’

11 maart Op de Haagse Markt wordt kraam na kraam gepraat over het coronavirus. Ook in andere talen dan het Nederlands duikt het woord ‘corona’ steeds weer op. Kern van de gesprekken: ‘Als je het virus krijgt is het je lot’ en ‘Buiten op de markt lopen is gezonder dan thuis zitten piekeren.’