Krachtpatsers strijden in Monster om finaleplaats

Waarschu­wing afgegeven voor de Wollebrand vanwege blauwalg

9:20 Wie met oog op het mooie weer de komende dagen een duik wil nemen in een recreatieplas in de regio, kan de Wollebrand beter overslaan. In het water aan de Broekpolderlaan in Honselersdijk is namelijk blauwalg geconstateerd.