Krantenbezorger glijdt met auto het water in langs Woudseweg

Centrum van ‘s-Gravenzan­de is twee dagen lang één grote kerstmarkt

Het centrum van ‘s-Gravenzande is zaterdag en zondag één grote kerstmarkt. Er staan dan meer dan zeventig kramen op het Marktplein, in de Langestraat en in de Van de Kasteelestraat, met kerstartikelen van lokale winkeliers en standhouders van buiten ‘s-Gravenzande, hobbyisten met zelfgemaakte spullen en goede doelen.

15 december